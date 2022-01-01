Фиброцементные панели Каньон

Фиброцементные панели для наружной отделки дома

Фасадные панели под камень на саморезах позволяют быстро и недорого изменить экстерьер любого здания. Самое существенное их отличие от натурального аналога более низкая цена. В остальном – качество, внешний вид, прочность панели не уступают камню.

Каждая коллекция фиброцементных панелей на саморезах, производства компании Каньон, представлена в широкой цветовой гамме. Их можно монтировать на все типы поверхностей в любое время года. Наша компания предлагает быструю доставку во все регионы и удобные для каждого клиента условия заказа.