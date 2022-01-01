Фиброцементные панели Каньон

Фасадная панель под кирпич из декоративного камня позволит вам существенно изменить внешний вид своего дома. Высокое качество каждого изделия, интересные фактуры, благородные оттенки – неизменные преимущества продукции, которые позволили компании «Каньон» стать одним из лидеров в производстве плит для вентилируемых фасадов. При этом цены на панели под кирпич доступны каждому, доставка происходит без задержек благодаря хорошо продуманной логистике, а условия покупки понятные и прозрачные для всех клиентов.
Фасадные панели под камень на саморезах позволяют быстро и недорого изменить экстерьер любого здания. Самое существенное их отличие от натурального аналога более низкая цена. В остальном – качество, внешний вид, прочность панели не уступают камню.
Каждая коллекция фиброцементных панелей на саморезах, производства компании Каньон, представлена в широкой цветовой гамме. Их можно монтировать на все типы поверхностей в любое время года. Наша компания предлагает быструю доставку во все регионы и удобные для каждого клиента условия заказа.
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