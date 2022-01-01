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Фиброцементные панели Каньон

Навесной вентилируемый фасад - панели под кирпич

Фасадная панель под кирпич из декоративного камня позволит вам существенно изменить внешний вид своего дома. Высокое качество каждого изделия, интересные фактуры, благородные оттенки – неизменные преимущества продукции, которые позволили компании «Каньон» стать одним из лидеров в производстве плит для вентилируемых фасадов. При этом цены на панели под кирпич доступны каждому, доставка происходит без задержек благодаря хорошо продуманной логистике, а условия покупки понятные и прозрачные для всех клиентов.

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Вентилируемый фасад "Канзас"
Вентилируемый фасад "Канзас"
  • Размер 674 × 193 × 20 мм.
  • В 1м2 = 9.4 шт
  • Вес 37.00 кг/м2
Цена 21802290 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Индиго"
Вентилируемый фасад "Индиго"
  • Размер 674 × 193 × 20 мм.
  • В 1м2 = 9.4 шт
  • Вес 37.00 кг/м2
Цена 21802290 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Аризона"
Вентилируемый фасад "Аризона"
  • Размер 674 × 193 × 20 мм.
  • В 1м2 = 9.4 шт
  • Вес 37.00 кг/м2
Цена 21802290 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Гладкий кирпич"
Вентилируемый фасад "Гладкий кирпич"
  • Размер 601 × 166 × 21 мм.
  • В 1м2 = 12.5 шт
  • Вес 35.00 кг/м2
Цена от 19052010 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Мюнхенский кирпич"
Вентилируемый фасад "Мюнхенский кирпич"
  • Размер 601 × 166 × 21 мм.
  • В 1м2 = 12.5 шт
  • Вес 35.00 кг/м2
Цена 21102220 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Сколотый кирпич с перекрытием шва"
Вентилируемый фасад "Сколотый кирпич с перекрытием шва"
  • Размер 564 × 164 × 30 мм.
  • В 1м2 = 13.2 шт
  • Вес 37.00 кг/м2
Цена от 19052010 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Конаковский кирпич с перекрытием"
Вентилируемый фасад "Конаковский кирпич с перекрытием"
  • Размер 603 × 156 × 20 мм.
  • В 1м2 = 13.2 шт
  • Вес 37.00 кг/м2
Цена 21102220 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Клинкер с перекрытием шва"
Вентилируемый фасад "Клинкер с перекрытием шва"
  • Размер 567 × 166 × 21 мм.
  • В 1м2 = 13.2 шт
  • Вес 36.00 кг/м2
Цена от 19052010 руб. за м2
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Вентилируемые фасадные панели под камень

Фиброцементные панели для наружной отделки дома

Фасадные панели под камень на саморезах позволяют быстро и недорого изменить экстерьер любого здания. Самое существенное их отличие от натурального аналога более низкая цена. В остальном – качество, внешний вид, прочность панели не уступают камню.

Каждая коллекция фиброцементных панелей на саморезах, производства компании Каньон, представлена в широкой цветовой гамме. Их можно монтировать на все типы поверхностей в любое время года. Наша компания предлагает быструю доставку во все регионы и удобные для каждого клиента условия заказа.

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Вентилируемый фасад "Травертин"
Вентилируемый фасад "Травертин"
  • Размер 600 × 300 × 24 мм.
  • В 1м2 = 5.5 шт
  • Вес 37.50 кг/м2
Цена 19602070 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Дакота"
Вентилируемый фасад "Дакота"
  • Размер 657 × 236 × 30 мм.
  • В 1м2 = 7.5 шт
  • Вес 37.00 кг/м2
Цена 21802290 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Сланец"
Вентилируемый фасад "Сланец"
  • Размер 673 × 238 × 24 мм.
  • В 1м2 = 7.2 шт
  • Вес 36.00 кг/м2
Цена 21102220 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "3D мозаика"
Вентилируемый фасад "3D мозаика"
  • Размер 590 × 290 × 23 мм.
  • В 1м2 = 5.8 шт
  • Вес 34.20 кг/м2
Цена 21802290 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Малый сколотый камень"
Вентилируемый фасад "Малый сколотый камень"
  • Размер 270 × 135 × 20 мм.
  • В 1м2 = 27.7 шт
  • Вес 30.00 кг/м2
Цена 20702180 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Песчаник с перекрытием шва"
Вентилируемый фасад "Песчаник с перекрытием шва"
  • Размер 400 × 200 × 20 мм.
  • В 1м2 = 12.5 шт
  • Вес 32.00 кг/м2
Цена 21102220 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Каменная мозаика"
Вентилируемый фасад "Каменная мозаика"
  • Размер 500 × 250 × 30 мм.
  • В 1м2 = 8 шт
  • Вес 38.00 кг/м2
Цена 21102220 руб. за м2
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Вентилируемый фасад "Большой Сколотый Камень"
Вентилируемый фасад "Большой Сколотый Камень"
  • Размер 400 × 200 × 30 мм.
  • В 1м2 = 12.5 шт
  • Вес 42.00 кг/м2
Цена 21102220 руб. за м2
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Фиброцементная панель прокладывается вспененной пленкой и упаковывается в картонные коробки

Купить фиброцементные панели можно по каталогу Каньон. Фасадные сайдинг система для навесного вентилируемого фасада под камень и кирпич. Вентилируемый фасад с креплениями на саморезы для внешней отделки загородных домов, дач и коттеджей из фибробетонных панелей.

Мы отвечаем за сохранность каждой фасадной плитки!