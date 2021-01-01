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ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ КАНЬОН

Инновационное производство навесных панелей для вентилируемых фасадов

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ КАНЬОН

Уникальная система крепления обеспечивает круглогодичный надёжный монтаж

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ КАНЬОН

Надёжный партнёр тысяч клиентов с 2003 года

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ КАНЬОН

Запатентованная российская система фиброцементных панелей для навесных вентилируемых фасадов

Каталог продукции

Фасадные системы под камень Фасадные системы под кирпич

Уникальные разработки нашей компании позволяют с легкостью монтировать фасадную плитку Каньон на любые типы фасадов.

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Уникальные технологии крепления

Плитка с перекрытием шва
Панели с перекрытием шва

Модель характеризует небольшой сдвиг кирпичиков с основы вниз и в сторону - при совмещении плиток швы перекрываются, а фасад получается более привлекательным и защищенным от воздействий окружающей среды.

Плитка с замком
Панели с замком

За счет особой конструкции плитки, «работают» не только крепежные пластины, но и сам бетон. Модели производятся с клиновидным пазом, обеспечивающим при стыковке прочный замок, делающий крепление более надежным.

Новости компании

Повышение цен на продукцию с 5 июля 2021
Повышение цен на продукцию с 5 июля 2021
Работа в период праздников
Работа в период праздников
MosBuild 26-я Международная выставка строительных материалов
MosBuild 26-я Международная выставка строительных материалов
Работа в период Новогодних праздников
Работа в период Новогодних праздников
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Вебинар по монтажу
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