ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ КАНЬОН

Уникальные разработки нашей компании позволяют с легкостью монтировать фасадную плитку Каньон на любые типы фасадов.
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Модель характеризует небольшой сдвиг кирпичиков с основы вниз и в сторону - при совмещении плиток швы перекрываются, а фасад получается более привлекательным и защищенным от воздействий окружающей среды.
За счет особой конструкции плитки, «работают» не только крепежные пластины, но и сам бетон. Модели производятся с клиновидным пазом, обеспечивающим при стыковке прочный замок, делающий крепление более надежным.